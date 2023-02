Disparition d'Héléna Cluyou : le corps retrouvé est bien celui de la jeune-femme

Si peu de doutes subsistaient encore quant à l'identité du corps retrouvé calciné, jeudi 9 février, le procureur de Brest a confirmé qu'il s'agissait bien de celui d'Héléna Cluyou, disparue la nuit du 29 janvier. Des analyses sont en cours pour déterminer les causes de sa mort.

C'est bien le corps d’Héléna Cluyou, 21 ans, qui a été retrouvé dans le Finistère, selon le procureur de Brest. Il avait été retrouvé calciné près de la presqu'île de Crozon, jeudi 9 février. Toujours selon le procureur, l'autopsie n'a pas encore permis de déterminer la cause de la mort, mais on sait que le corps a été brûlé après le décès et transporté dans la voiture du suspect. "Des prélèvements ont pu être effectués dans ce véhicule. Des analyses ont été réalisées et le corps de la victime a séjourné dans le coffre de la voiture du suspect", a ainsi expliqué Camille Miansoni.

Des analyses sont en cours

Le véhicule avait été retrouvé brûlé et abandonné quelques jours après la disparition de la jeune femme. Il appartenait à Sylvain L., 36 ans. Principal suspect, il est mort à l'hôpital de Brest (Finistère), jeudi 9 février, après deux tentatives de suicide. Alors qu'est-il arrivé à Héléna Cluyou le 29 janvier ? Comment la victime et le suspect se sont-ils rencontrés ? Des analyses sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.