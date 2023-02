Bretagne : les pêcheurs expriment leur colère contre le plan de casse post-Brexit

L'inquiétude est toujours forte chez les pêcheurs du Finistère quant aux conséquences du plan de casse pos-Brexit. Ils ont manifesté samedi 25 février au matin à Pont-l’Abbé.

Un vent de fronde secoue le pays Bigouden. Samedi 25 février au matin, sur le port de Pont-l'Abbé (Finistère), pêcheurs, élus et habitants se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement contre le plan de casse post-Brexit. "On n’avait rien demandé, on va payer le plus lourd tribu. Ce qu’on veut, c’est sauver toute la filière et dire qu’il y a un avenir à la pêche", affirme Stéphane Le Doaré, maire (DVD) de Pont-l'Abbé.



700 emplois menacés dans le Finistère

Depuis le Brexit, certains pêcheurs français sont privés d’accès aux eaux britanniques. Conséquence, le plan de sortie de flotte prévoit la destruction de 90 bateaux. Ces destructions pourraient impacter toute la filière. Dans le Finistère, 700 emplois seraient menacés. Pour indemniser les pêcheurs, une enveloppe de 65 millions d’euros est prévue par la Commission européenne.