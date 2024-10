Le maire des Gets en Haute-Savoie convoqué devant la justice en juin 2025 dans l'affaire qui l'oppose à Tony Parker

Le maire des Gets, en Haute-Savoie est renvoyé devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2025, notamment pour "délit de favoritisme" et "prise illégale d’intérêt", a appris lundi 21 octobre France Bleu Pays de Savoie, confirmant une information du Parisien. Henri Anthonioz est soupçonné de favoritisme dans l'affaire qui l'oppose à Tony Parker, concernant l'attribution du domaine skiable sur sa commune.

Exploitation de la station des Gets : le conflit entre le maire et Tony Parker se réglera devant la justice



➡️ https://t.co/wTeQp5oY9K pic.twitter.com/kdrI4mHDIM — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) October 21, 2024

Le maire des Gets, sera convoqué devant la justice en juin 2025 avec son premier adjoint Simon Bergoend et le directeur général des services de la mairie (DGS). Au cœur du dossier, le renouvellement de la délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du domaine skiable des Gets. En 2023, Tony Parker s’était porté candidat, mais le dossier de candidature avait finalement été rejeté par le maire. L’ancienne star de l’équipe de France de basket et des San Antonio Spurs estime avoir été flouée.

Tony Parker considère que le maire des Gets a enfreint les règles encadrant l’attribution d’un marché public et a volontairement écarté l’offre de sa société Infinity Nine Mountain, au profit d’une entente avec une commune voisine, celle de Verchaix afin de conserver la gestion du domaine skiable des Gets.

Enquête confiée au parquet de Bonneville

L'ancien basketteur n'est pas le seul à s’interroger sur la légalité de cette procédure. "C'est bien sur les signalements réalisés successivement par l'association Anticor74 et le préfet de la Haute-Savoie qu'une enquête a été initiée par le parquet de Bonneville et confiée à la section de recherches de Chambéry", indique à France Bleu Pays de Savoie Boris Duffau, procureur de la République de Bonneville.

Le 25 janvier dernier, la mairie des Gets et les locaux de la Sagets, l'exploitant historique des remontées mécaniques et dont la commune des Gets est actionnaire majoritaire, avaient été perquisitionnés par la brigade financière de Chambéry. Début juillet, le maire Henri Anthonioz avait passé plus de 24 heures en garde à vue.

Quant à Tony Parker, il avait déposé un recours en référé suspension devant le tribunal administratif de Grenoble pour contester l'éviction de sa société Infinity Nine Mountain (INM), mais il avait été débouté en février dernier.

Pour Maître Michaël Karpenschiff, l'avocat d'Henri Anthonioz, la procédure a été parfaitement respectée. "Nous avons simplement tenu compte du rapport de la Chambre régionale des comptes qui tire la sonnette d'alarme, sur fond de réchauffement climatique : les stations de moyenne altitude, comme les Gets, subissent un déficit d'enneigement", a-t-il expliqué lors de l'audience de février.