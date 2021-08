Drôme : soupçonnée de harcèlement moral dans un foyer de Bourg-lès-Valence, une adolescente de 17 ans mise en examen et écrouée

L'adolescente est soupçonnée d'avoir harcelé pendant près d'un mois et demi, une fille et un garçon résidant dans le même foyer pour mineurs.

Une adolescente de 17 ans, soupçonnée de harcèlement moral, insultes et menaces contre deux mineurs de quinze ans, dans la Maison des enfants de Bourg-lès-Valence (Drôme), a été mise en examen vendredi 6 août et placée en détention provisoire, rapporte France Bleu Drôme Ardèche.

Pendant près d'un mois et demi, une fille et un garçon résidant au foyer pour mineurs ont subi insultes, brimades et menaces. Les adolescents harcelés ont fini par en parler à leurs éducateurs, qui les ont accompagné porter plainte. Devant les enquêteurs, les victimes ont aussi parlé de menaces de mort, réitérées. Le jeune homme a évoqué également des injures homophobes.

La suspecte a été placée en détention provisoire

La suspecte, interpellée mercredi 4 août, a été présentée devant le juge des enfants ce vendredi et placée en détention provisoire à la prison pour mineurs de Meyzieu, dans la métropole lyonnaise. Une deuxième suspecte, âgée de treize ans, qui a également été interpellée, a été remise en liberté.