A quoi ressemble Helma-P, le nouveau rayon laser qui va défendre les navires de la Marine nationale ?

Embarqué sur une frégate française, le système laser Helma-P a réussi entre le 12 et le 14 juin à détruire des drones approchant le bâtiment en Méditerranée.

Un rayon laser pour défendre les navires de la Marine nationale ? C'est presque chose faite : le ministère des Armées a annoncé mardi 20 juin le succès d'un tir de laser embarqué sur une frégate française contre des drones.

Le système, baptisé Helma-P pour "Laser haute énergie à applications multiples – puissance" et monté sur la plage porte-hélicoptère de la frégate Forbin a en effet réussi entre le 12 et le 14 juin à détruire des drones approchant le bâtiment en Méditerranée.

Un tir de dix secondes à 1km de distance

La capacité du Helma-P à traquer et détruire en vol des drones de surveillance était établie depuis 2020, sur la base d'un positionnement de l'engin au sol. Les essais avaient alors eu lieu à Biscarosse. Sauf que, dans la pratique, c’est une toute autre histoire d'opérer efficacement un tir laser depuis une plateforme mobile, comme un véhicule en mouvement ou un navire. Concrètement, le Helma-P est capable de griller en moins de dix secondes un drone à 1 000 mètres, et doit être disponible en 2024.

L’essai effectué en juin est donc concluant, annonce le ministère des Armées qui précise que les navires de la Marine nationale devraient être équipés de cet engin, à terme. "L'intégration de drones aux opérations est une évolution majeure des conflits et du combat naval en particulier. En mer, les drones aériens peuvent être employés pour surveiller, perturber ou attaquer des navires et aéronefs", explique ainsi le ministère.

L’arme est très économique

Le système, mis au point par la société Cilas (détenu par les entreprises françaises de Défense Safran et MBDA), n'est pas un modèle unique à travers le monde. Les Israéliens, avec leur système Iron Beam, et les Américains, sont d'ores et déjà sur le point de se doter de pareilles armes laser pour leurs marines. Ces armes dites "à énergie dirigée", qui produisent un rayon de lumière à très haute énergie, sont capables de "brûler" en quelques secondes un engin approchant.

Et, surtout, le coût d'un tir laser est sans commune mesure avec un tir de missile de défense antiaérienne : plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un missile contre à peine quelques euros pour un tir laser, ce qui en fait l'arme la plus efficace (d'un point de vue qualité/prix) contre les drones qui, eux-mêmes, ne coûtent pas plus de quelques centaines d'euros à produire.