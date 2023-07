JO de Paris : le défilé du 14 juillet 2024 n'aura pas lieu sur les Champs-Elysées, mais entre Vincennes et la place de la Nation, annonce Emmanuel Macron

"Nous sommes à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et l'an prochain, la flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation", a déclaré le chef de l'Etat.

Article rédigé par franceinfo France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

Emmanuel Macron fait un discours au ministère de la Défense à Paris, le 13 juillet 2023. (TERESA SUAREZ / AFP)

Le défilé du 14-Juillet ne se tiendra pas sur les Champs-Elysées en 2024. "Nous sommes à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et l'an prochain [le 14 juillet 2024], la flamme olympique illuminera notre défilé entre Vincennes et la Nation", a déclaré Emmanuel Macron, jeudi 13 juillet. Lors d'un discours au ministère des Armées, le chef de l'Etat a ajouté : "Vous serez engagés dans le cadre de vos missions intérieures pour aider à sécuriser ces événements de portée mondiale. Certains d'entre vous participeront aussi aux compétitions et nous serons tous derrière." Le Parisien évoque la raison de travaux : "La place de la Concorde sera en chantier. On y montera les infrastructures pour les nouvelles disciplines de sport urbain comme le skate-board", écrivait le journal en juin. Le défilé sur les Champs-Elysées, une tradition récente Le défilé n'a pas toujours été organisé sur les Champs-Elysées. Il s'est d'abord tenu sur l'hippodrome de Longchamp avant de venir pour la première fois sur l'avenue la plus célèbre du monde en 1919, en écho à la Grande Guerre. Après la seconde guerre mondiale et jusqu'en 1980, le lieu de la célébration a changé régulièrement. "Ce n'est qu'en 1980 que la cérémonie se fixe définitivement sur l'avenue des Champs-Élysées", précise le ministère des Armées.