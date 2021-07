14-Juillet : retour en images sur les plus beaux moments du défilé

Le traditionnel défilé militaire était organisé mercredi 14 juillet au matin sur les Champs-Élysées (Paris). Pour l'occasion, quelques milliers de spectateurs masqués étaient présents. Cette année, un hommage particulièrement soutenu a été rendu aux héros du quotidien. Au programme du jour : les panaches tricolores, qui sont venus enluminer le ciel nébuleux de Paris. De La Défense à la Concorde, la patrouille de France a offert son traditionnel tableau.

Les QR codes assidûment vérifiés

Après plus d'un an de pandémie, le 14-Juillet a renoué avec son défilé. Et pour y assister cette année, beaucoup se sont levés très tôt. Une jauge réduite était en vigueur dans le périmètre, et pour accéder à ce dernier, il fallait être muni de son pass sanitaire. Les QR codes étaient assidûment vérifiés, au risque, parfois, de faire des déçus...