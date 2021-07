DIRECT. 14-Juillet : suivez l'édition spéciale sur France 2 et le défilé militaire de la fête nationale présidé par Emmanuel Macron à Paris

Ce qu'il faut savoir

Thème de cette édition : "Gagner l'avenir". Le traditionnel défilé militaire de la fête nationale retrouve les Champs-Elysées, mercredi 14 juillet, à Paris. Annulée en raison de la crise du Covid-19 en 2020, cette parade pourra être suivie par le grand public, sous certaines conditions. Suivez la cérémonie dans notre direct, ainsi que l'édition spéciale de France 2 dès 6h30.

Environ 5 000 participants. Sous le regard de quelque 25 000 spectateurs, le défilé doit mobiliser 4 300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine à partir de 10 heures, pendant environ 2 heures. Le final est prévu en musique, avec une chorale de 120 jeunes issus de lycées militaires, du service civique, des services militaires volontaire et adapté et des rangs des pompiers bénévoles.

Un pass sanitaire pour le grand public. Les tribunes officielles assises ne seront soumises à aucune jauge. En revanche, le public debout sera limité à une seule personne tous les 4 m2. Un test négatif récent, un certificat de vaccination complète ou un certificat de guérison de moins de six mois seront exigés pour pouvoir assister au défilé. Ce pass sanitaire sera obligatoire dès 12 ans, tout comme le port du masque.

Le groupement Takuba à l'honneur. Parmi les troupes à l'honneur figurera le groupement des forces spéciales européennes Takuba, initié par la France pour accompagner les forces maliennes au combat. Huit Etats y contribuent à ce stade.

McFly et Carlito sont dans un avion... Les deux youtubeurs stars, reçus à l'Élysée en mai à la suite d'un pari, vont survoler Paris avec la patrouille de France, comme ils l'avaient promis. De son côté, Emmanuel Macron s'était engagé à faire apparaître le portrait des deux hommes lors d'une allocution. Au vu du contexte, il n'est pas sûr que l'engagement soit tenu pour le 14-Juillet.

Des animations en marge des célébrations. Les Parisiens pourront assister à une exposition d'aéronefs aux Invalides et à la présentation d'équipements des armées dans plusieurs arrondissements de la capitale.