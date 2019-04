Jim Jarmusch en ouverture du Festival de Cannes 2019 avec son film de zombies

Brrr ! Les zombies entrent dans Cannes ! Ils en assurent même l'ouverture du Festival avec le nouveau film de Jim Jarmusch, "The dead don't die", en compétition et en première mondiale. "Un casting à réveiller les morts", dit l'affiche et la liste est longue : de Bill Murray à Iggy Pop, en passant par Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Tom Waits... Rendez-vous le 14 mai.

Le cinéaste poético-rock américain, habitué de Cannes

L'affiche de "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch.

Une brigade anti-zombies menée par Bill Murray et Adam Driver

Votre avis est précieux. Aidez-nous à améliorer notre site en répondant à notre questionnaire. je donne mon avis

Jim Jarmusch est un habitué et un amoureux du Festival de Cannes et celui-ci le lui rend bien : Caméra d’or au Festival 1984 pour "Stranger than paradise", Palme d’or du court métrage en 1993 pour "Coffee and Cigarettes", Grand Prix 2005 pour "Broken Flowers".En 2016, le cinéaste poético-rock américain avait présenté deux films en sélection officielle, "Paterson" et "Gimme Danger", documentaire musical sur Iggy et les Stooges.Cette année Jim Jarmusch fera l'ouverture du festival le 14 mai avec "The dead don't die" et le film sortira d'ailleurs en France le même jour que sa présentation à Cannes avant les États-Unis car il y sera un mois plus plus tard.Après le film de vampires ("Only Lovers Left Alive"), le western, ("Dead Man"), le film de samouraï ("Ghost Dog"), Jarmusch poursuit son exploration des films de genre avec son film de zombies "The dead don't die". Le pitch ? Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche et les scientifiques sont inquitets : les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville, avec à leur tête une fine équipe de policiers, menée notamment par Bill Murray et Adam Driver...