"Nous avons vécu une histoire de fou", raconte Guy, l'homme pris pour Xavier Dupont de Ligonnès

Dans un interview accordé à M6, l'homme est revenu sur la terrible méprise qui a conduit à sa brève arrestation en octobre.

Il sort de son silence, à minima. Dans un court entretien accordé à M6, Guy J., l'homme arrêté par la police écossaise parce qu'elle croyait qu'il s'agissait de Xavier Dupont de Ligonnès, est revenu, vendredi 6 décembre, sur cette incroyable méprise. "Nous avons vécu une histoire de fou ou plutôt nous vivons une histoire de fou. Nous ne pouvons pas faire le deuil de cette affaire", a-t-il déclaré.

Le retraité, qui partage son temps en Limay (Yvelines) et l'Ecosse, s'est également plaint des dégâts provoqués par la perquisition de son pavillon. "J’ai envoyé un courrier le 1er nov à la ministre de la Justice, pour que l’on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition à mon domicile. Je n’ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire", a-t-il déclaré.

Une enquête IGPN ouverte

Le 11 octobre, plusieurs médias, dont franceinfo, avaient annoncé par erreur l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en Ecosse, sur la base d'informations de la police écossaise relayée par la police française. Ce fiasco a déclenché l'ouverture d'une enquête IGPN pour identifier la source de ces fuites policières.

Xavier Dupont de Ligonnès, qui a disparu depuis le quintuple meurtre, est activement recherché depuis cette date. Il a été aperçu pour la dernière fois en avril 2011 : le 14 avril, il a été filmé par la caméra d'un distributeur de billets, et, le 15, il a quitté à pied un hôtel de Roquebrune-sur-Argens (dans le Var, sud-est de la France) avec, sur le dos, un étui pouvant contenir une carabine.