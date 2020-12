Faits divers : "Les Français ne s'intéressent pas aux affaires les plus sanglantes, mais aux affaires non résolues"

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès passionne les Français depuis de nombreuses années. L'enquête sortie par le magazine Society, l'été dernier, a connu un succès retentissant. "Je pense que les Français ne s'intéressent pas aux affaires les plus sanglantes ou les plus glauques, mais plutôt aux affaires non résolues. On peut avoir son avis. 'Est-il mort ? N'est-il pas mort' ? Ça alimente les conversations", estime Maxime Chamoux, co-auteur de Xavier Dupont de Ligonnès - l'enquête, dans le journal de 23 Heures de franceinfo, vendredi 18 décembre.

Dupont de Ligonnès "a réussi le 'prodige' de disparaître depuis presque dix ans"

Pour le journaliste de Society, l'affaire Dupont de Ligonnès intéresse car il y a la dimension de disparition. "Dans les années 2010, alors que tout le monde a un smartphone, cet homme, qui n'a, a priori, d'extraordinaire, a réussi le 'prodige' de disparaître depuis presque dix ans", ajoute Maxime Chamoux.