Vitry-sur-Seine : un enfant de 11 ans se défenestre après avoir été puni pour harcèlement

Peu avant son geste, l'enfant s'était pris une gifle et avait été puni par sa mère pour des faits de harcèlement scolaire.

Terrible drame à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Un collégien de 11 ans est mort, lundi 15 mars, après s'être jeté du troisième étage de son immeuble, à appris franceinfo de source policière. L'information a été confirmée par le parquet de Créteil. Peu avant son geste, l'enfant s'était pris une gifle et avait été puni par sa mère pour des faits de harcèlement scolaire. Le jeune garçon s'est défenestré après avoir écrit un lettre pour s'excuser auprès de l'enfant qu'il harcelait et alors que sa mère prenait une douche.

"Après avoir entendu des cris, j'ai regardé à travers l'une de mes fenêtres. J'ai alors vu le corps au sol et j'ai immédiatement prévenu ma voisine qui est infirmière", a raconté au Parisien une habitante qui réside dans l'immeuble de l'autre côté de l'allée. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place mardi 16 mars au collège Danielle-Casanova pour "accompagner le personnel et les élèves" et restera en place "tant qu'il y aura besoin", a précisé le rectorat auprès du quotidien.