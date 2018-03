"Violeur de la Sambre" : huit dossiers rouverts en Belgique

Ces dossiers remontent à la période 2004-2009. Ils avaient été classés sans suite.

La Belgique rouvre de vieux dossiers après la révélation de l'identité du "violeur de la Sambre". La justice belge a identifié huit anciennes affaires de délits ou crimes sexuels dans lesquelles le violeur en série présumé arrêté cette semaine dans le nord de la France pourrait être mis en cause, a indiqué vendredi 2 mars à l'AFP le parquet de Charleroi.

"On a relevé huit dossiers remontant à la période 2004-2009 sur lesquels on va se pencher plus avant pour voir si on peut mettre en cause cette personne", a déclaré un magistrat belge. Ces dossiers de viols ou d'attentats à la pudeur "s'étaient clôturés par des classements sans suite ou des non-lieux". Ils vont être rouverts notamment pour voir s'ils contiennent des traces susceptibles d'être comparées à l'ADN du suspect.

Dino Scala, ouvrier de 57 ans domicilié à Pont-sur-Sambre, localité française proche de la Belgique, a avoué cette semaine en garde à vue "une quarantaine" de viols et agressions sexuelles qui auraient été commis de part et d'autre de la frontière depuis une trentaine d'années. Il a été interpellé lundi en France après 22 ans de traque par la police judiciaire de Lille, qui l'avait surnommé "le violeur de la Sambre".