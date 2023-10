"Violeur de la Sambre" : Dino Scala, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, se désiste de son appel

Reconnu coupable de 54 agressions sexuelles et viols entre 1988 et 2018, Dino Scala ne "souhaite pas imposer un second procès d'assises à ses proches ainsi qu'aux parties civiles", a expliqué jeudi son avocate à France Bleu Nord.

Article rédigé par France Info - avec France Bleu Nord Radio France

Une photo non datée publiée par le journal "L'observateur de l'Avesnois" montre Dino Scala posant avec les joueurs du club de football de Pont-sur-Sambre (Nord). (L'OBSERVATEUR DE L'AVESNOIS / AFP)

Condamné en juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 agressions sexuelles et viols, Dino Scala, surnommé le "violeur de la Sambre", a décidé de se désister de son appel, a appris jeudi 5 octobre France Bleu Nord auprès de son avocate, Margaux Mathieu, confirmant une information de RTL. >> Affaire du "violeur de la Sambre" : comment Dino Scala a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant 30 ans ? Dans le courrier envoyé au président de la Cour d'assises du Pas-de-Calais, l'avocate explique que Dino Scala, âgé aujourd'hui de 62 ans, "dans le cadre de son suivi psychologique et psychiatrique" a eu "l'opportunité de réfléchir au sens de la décision" de justice rendue contre lui, et ne "souhaite pas imposer un second procès d'assises à ses proches ainsi qu'aux parties civiles", le premier ayant été "particulièrement long et éprouvant." Interrogée par France Bleu Nord, Maître Cathy Richard, l'une des avocates des victimes, dit regretter "qu'il leur ait fait vivre encore cette angoisse depuis plus d'un an, mais elles vont enfin pouvoir penser à l'avenir". Une nouvelle instruction sur "15 faits" "Il a reconnu avoir commis 40 infractions de nature sexuelle et comprend dès lors la lourde peine prononcée contre lui", explique Margaux Mathieu, précisant que "les seuls faits contestés pour lesquels il a été condamné sont de nature délictuelle." Toutefois, ce n'est pas la fin des affaires judiciaires le concernant, puisqu'il vient d'être informé d'"une nouvelle instruction le visant, portant sur '15 faits', dans le cadre de laquelle il attend d'être convoqué et entendu." En se désistant de son appel, explique son avocate, il espère pouvoir "se concentrer sur sa défense dans le cadre de cette nouvelle procédure". "J'espère que dans le cadre des nouvelles poursuites, il prendra enfin ses responsabilités afin de ne pas faire subir à d'autres victimes ses dénégations", a commenté Me Cathy Richard.