Viol à l'hôpital Cochin : une femme de 34 ans porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui

Une patiente victime d'un viol aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, a porté plainte jeudi 24 novembre contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, a appris franceinfo auprès de l'un de ses avocats Me Alexandre Lobry, confirmant une information du Parisien et de RMC. La victime accuse un autre patient présent au moment des faits aux urgences de l'avoir violée.

Une source judiciaire confirme à franceinfo qu'après une enquête préliminaire ouverte le 28 octobre, une information judiciaire a été ouverte le 30 octobre, par le parquet de Paris, dans le cadre de cette affaire pour "viol commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, vol et escroquerie". Le suspect, un homme de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, selon cette même source.

"Ma cliente a un traumatisme, car ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital public. Or dans un hôpital, on se sent en sécurité, on est soignés."