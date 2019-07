Villeurbanne : un couple homosexuel violemment agressé par une vingtaine d'individus

Le couple se promenait main dans la main lorsque plusieurs individus les ont insultés et poursuivis.

À Villeurbanne, un couple homosexuel a été violemment pris à partie par une vingtaine d'individus dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet, dans le quartier des Buers, au nord-est de la ville, a appris franceinfo de source policière confirmant une information du journal Le Parisien.

Le couple se promenait main dans la main lorsque plusieurs individus les ont insultés et poursuivis. Le couple d'hommes s'est réfugié dans un hall d'immeuble et a appelé la police, mais au moment de ressortir, une vingtaine d'individus les attendaient, armés de barres de fer et de casques de moto.

Les forces de l'ordre ont également été prises à partie et un véhicule de police a été endommagé. Les agents ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le groupe. Le couple a pu être évacué et souffre de blessures légères, notamment des contusions. Les agresseurs se sont enfuis, aucun n'a été interpellé. Une enquête a été ouverte.