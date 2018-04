VIDEO. Accident de manège mortel dans le Rhône : "Il ne nous a jamais dit de nous attacher", confie la compagne de la victime

"Le monsieur essayait d'arrêter le manège mais il ne s'arrêtait pas", raconte Mylène dans un entretien à BFMTV.

"On a senti un affaissement et notre nacelle s’est décrochée." Des sanglots dans la voix, Mylène, la compagne de l'homme mort dans un accident de manège à Neuville-sur-Saône (Rhône), près de Lyon, a témoigné sur BFMTV, lundi 2 avril. Samedi, elle était présente dans l'attraction qui a coûté la vie à ce père de famille de 40 ans. Deux autres personnes ont été blessées.

Dans cet entretien, Mylène raconte pourquoi elle et sa famille ont embarqué dans le manège. "On a vu qu'il y avait une petite fille de 4 ans environ dedans et on s'est dit que les petits avaient le droit d'y aller, explique-t-elle. Il n'y avait pas de mesure [de sécurité] donc on ne savait pas à partir de quel âge les enfants pouvaient monter dedans."

"J’ai entendu ma fille crier"

Une fois à l'intérieur du manège, la compagne de la victime affirme qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité et que le gérant ne leur a jamais dit de s'attacher. Elle décrit ensuite le moment de l'accident : "Le monsieur essayait d'arrêter le manège, mais il ne s'arrêtait pas. Tous les papillons [des décorations en fibre de verre] se sont envolés et sont tombés sur nous. J’ai entendu ma fille crier et le manège commençait à descendre et apparemment, c’est à ce moment-là que Lionel a été emporté de haut et il a atterri vers l’arrêt de bus, par terre."

Lundi, l'exploitant du manège a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "homicide involontaire aggravé par une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité", "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui". Selon des sources proches de l'enquête, les premières constattions effectuées sur le manège ont révélé d'importants problèmes mécaniques, électriques, hydrauliques et d'entretien.