L'homme est mort et les deux enfants ont été hospitalisés en urgence absolue, selon des sources proches de l'enquête.

Le drame s'est déroulé vers 20h30, samedi 6 juillet, dans un immeuble du 14e arrondissement de Paris. Un homme a jeté ses deux enfants par la fenêtre de son appartement du cinquième étage, avant de se tuer en se jetant dans le vide. Selon des témoins, les enfants sont tombés sur la pelouse. Agés de 2 et 5 ans, les deux enfants sont hospitalisés en urgence absolue. Leur pronostic vital est engagé.

Selon les premiers éléments recueillis, relayés de source policière, les faits seraient survenus à la suite d'une dispute avec sa compagne. Choquée, une voisine interrogée par franceinfo décrit un couple qui "venait d'emménager ici il y a peine un an". "Quand on les voyait, on n'aurait jamais pu penser [à des violences]. On n'entendait pas de cris", dit-elle, "sous le choc." L'homme "était toujours souriant, il mettait sa petite fille au dos, on se voyait au parc, on se disait bonjour", confie une autre voisine, citée par l'AFP.

Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été activée.