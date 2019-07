Vendée : une petite fille de cinq ans meurt coincée entre la voiture de ses parents et un muret

Les secours n'ont pas réussi à ranimer l'enfant. Le parquet des Sables-d'Olonne a ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Une petite fille de cinq ans est morte mardi 30 juillet, écrasée entre la voiture de ses parents et un muret à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), rapporte France Bleu Loire Océan. Les faits se sont produits vers 19h. À l'arrivée des pompiers, la petite fille était en arrêt cardio-respiratoire. Le Samu et un hélicoptère de secours ont été dépêchés sur place, mais ils n'ont pas réussi à ranimer la petite fille. Elle est décédée sur place.

La famille en état de choc

Selon les premiers témoignages, le couple et leurs trois filles de 5, 11 et 14 ans étaient en voiture, lorsque la plus jeune des enfants a demandé à aller aux toilettes. La mère de famille, au volant, s'est arrêtée sur le bas-côté. La petite fille est sortie, et sa mère, qui n'avait pas fini sa manoeuvre, a fait marche arrière. La fillette s'est donc retrouvée coincée entre la voiture et un muret de maison.

La famille, venue de la Manche en vacances, a été prise en charge en état de choc par les secours. Le parquet des Sables-d'Olonne a ouvert une enquête pour homicide involontaire.