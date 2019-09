Vendée : ils tabassent leur voisin qu'ils croient pédophile parce qu'il écoute Pierre Perret

Les deux hommes ont été condamnés à de la prison ferme.

Deux hommes de 33 et 46 ans ont été condamnés mercredi 4 septembre à cinq et six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne (Vendée). Ils ont tabassé un voisin qu'ils croyaient pédophile, parce qu'il écoutait trop fort Pierre Perret dans son appartement, raconte France Bleu Loire Océan.

Les faits se sont déroulés le 24 août dernier.au Château-d'Olonne. Les deux agresseurs, ivres, ont roué de coups de pied et de coups de poing leur voisin avant de s'enfuir en courant. Il s'est rendu lui-même à l'hôpital pour être soigné, avant de porter plainte. Le médecin lui prescrira 20 jours d'ITT.

Obligation de soins et de travail

La victime de l'agression n'a jamais été mise en cause par la justice pour pédophilie, explique la procureure, mais selon ses agresseurs, il écoutait Pierre Perret "très fort, la chanson Vous saurez tout sur le zizi". "Il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble", s'est défendu l'un des prévenus lors de l'audience. "Vous savez qu'écouter Pierre Perret ne fait pas de quelqu'un un pédophile", a répondu le président.

Les deux hommes condamnés ont une obligation de soins et de travail, et une interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne.