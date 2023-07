Var : une structure gonflable s'envole dans un parc aquatique à Saint-Maximin, un adulte et un enfant ont dû être réanimés

La structure gonflable a emporté "les deux occupants qui se trouvaient à l'intérieur", indiquent les sapeurs-pompiers du Var.

Une structure gonflable s'est envolée dimanche 30 juillet dans l'après-midi dans le parc aquatique Wonderland de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, dans le Var, emportant avec elle un homme et un enfant, indiquent les sapeurs-pompiers du Var dans un communiqué.

D'abord en arrêt cardiorespiratoire, l'homme de 35 ans et l'enfant de trois ans et demi ont retrouvé une activité cardiaque vers 16h, grâce aux "soins effectués par les équipes médicales et paramédicales des sapeurs-pompiers et du Samu", écrivent les pompiers. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital par hélicoptère.

Selon les sapeurs-pompiers, la structure gonflable s'est envolée, emportant les deux occupants qui se trouvaient à l'intérieur. Mesurant vingt mètres de long et de large, elle s'est déplacée d'environ 50 mètres.