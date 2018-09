Var : un homme jugé en comparution immédiate pour avoir tenté d'enterrer vivante sa compagne

Les faits se sont déroulés samedi soir, en marge d'une soirée très alcoolisée. La femme a été sauvée de justesse.

Un homme comparaît mercredi 19 septembre devant le tribunal correctionnel de Toulon après avoir tenté d'enterrer vivante sa compagne, âgée d'une quarantaine d'années, le week-end dernier à Sanary-sur-Mer (Var), rapporte France Bleu Provence. La femme a été sauvée de justesse. Le couple, qui réside dans une caravane stationnée sur un terrain appartenant à un de leurs amis, était déjà connu de la police, qui est déjà intervenue par le passé pour les séparer, en pleine bagarre.

Les faits se sont déroulés samedi soir. Selon un témoin de la scène, la soirée, très alcoolisée, a dégénéré. L'homme s'est levé, a saisi une pelle et a asséné un coup très violent sur la tête de sa compagne. Elle s'est écroulée et est restée inanimée. Il l'a alors traînée jusqu'au fond du jardin vers un trou creusé il y a quelques temps pour enterrer ses deux chiens morts. Il l'a jetée dedans et avec sa pelle, a commencé à la recouvrir de terre.

"Je voulais simplement lui faire peur"

Dans un moment de lucidité, le témoin de la scène est sorti de la caravane et s'est dirigé vers son ami. C'est là qu'il a aperçu le corps de la femme recouvert de terre. Seule sa tête dépassait encore. Il s'est interposé

"Je voulais simplement lui faire peur", a déclaré l'homme aux enquêteurs. "Il voulait s'en débarrasser", accuse l'autre homme, qui est parvenu à sortir la femme de terre avant de prévenir la police. Placé en détention dans l'attente de son procès, l'homme doit être jugé mercredi en comparution immédiate.