Val-de-Marne : un pompier grièvement blessé dans l'incendie d'un parking souterrain

Les deux tours d'habitation situées au-dessus de ce parking ont été évacuées. A 11 heures, le feu était en passe d'être circonscrit, selon les pompiers. Un incendie s'est déclaré dans un parking souterrain, situé sous un ensemble de tours d'habitations à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), le 10 janvier 2018. (GOOGLE MAPS)

Un pompier a été grièvement blessé alors qu'il intervenait sur un important incendie à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), mercredi 10 janvier, selon les pompiers de Paris joints par franceinfo. Le feu a pris dans un parking, au sous-sol de deux tours d'habitation, dont les habitants ont dû être évacués. A 11 heures, selon les pompiers, le feu était "en passe d'être circonscrit".

Le pompier blessé appartenait à la première équipe d'intervention sur ce feu. Il a été évacué et hospitalisé.

#incendie à Choisy le Roi (94) au niveau de la gare RER

Pompiers et secours sur place

On ne connaît pas encore la source de l’incendie pic.twitter.com/z6wyZNJWGf — Madeleine St Olive (@MadoStO) 10 janvier 2018

Incendie à Choisy le roi, proche gare RER C, secteur bouclé. Secours sur place pic.twitter.com/0kP7eM6qux — Jérémy Danulot (@JeremyDanulot) 10 janvier 2018

Un feu qui a "monté très vite en intensité"

Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés. Le feu, dont on ne connaît pas l'origine, s'est déclaré dans un box fermé, peu avant 5 heures, mercredi matin. A 11 heures, il comptait au moins deux foyers et touchait une vingtaine de box et de caves. Le sinistre était "cantonné dans son volume initial" et avait peu de chances de s'étendre, estimaient les pompiers.

Le feu n'est pas monté dans les étages supérieurs, mais il est "monté très vite en intensité, car il est enfermé dans un volume étroit", expliquent les pompiers à franceinfo. A cause de la température, ces derniers ont constaté "une fragilisation partielle de la dalle supérieure", qui sépare le parking souterrain des tours au-dessus.

En raison de ce risque, les habitants des deux tours ont été évacués et regroupés dans une salle communale. Les pompiers n'ont relevé aucun blessé parmi eux. Selon France 3 Ile-de-France, 200 habitants ont été mis à l'abri.