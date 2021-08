"Une figure locale", "un religieux de grande valeur" : qui était le père Olivier Maire, tué en Vendée ?

"C'était un religieux de grande valeur", regrette Santino Brembilla lundi 9 août sur franceinfo. Le supérieur général des Pères montfortains décrit "une grande souffrance" après le meurtre du père Olivier Maire dans sa chambre de la maison des missionnaires du Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).

Un cadre de la communauté des Montfortains

Âgé de 61 ans, le père Olivier Maire était "le supérieur provincial des missionnaires montfortains depuis 10 ans", explique Santino Brembilla. Il avait fait des "études à Rome", avant d'être "responsable de formation" pendant huit ans en Ouganda, puis de revenir à Rome en tant qu'"élu dans le conseil général, entre 2005 et 2011". "C'était un spécialiste de notre spiritualité", estime le supérieur général des Pères montfortains.

"Il nous aidait, nous accompagnait, nous illuminait dans ce chemin." Santino Brembilla à franceinfo

Les pères montfortains, ou la Compagnie de Marie, sont "une congrégation religieuse de prêtres missionnaires ruraux fondée par Saint Louis-Marie Grignion de Montfort en 1705 afin d’évangéliser les campagnes de l’Ouest de la France", explique le diocèse de Luçon. Présente dans une trentaine de pays, elle compte moins de mille prêtres et frères. "Les vocations sont surtout le fait aujourd’hui des pays en voie de développement."

Une personnalité connue localement

C'était "une figure locale", selon plusieurs habitants rencontrés par le journaliste de franceinfo envoyé à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Dimanche encore, il avait donné un concert d'orgue et une homélie qui avaient "beaucoup marqué". Le fait qu'il ait accueilli le suspect de l'incendie de la cathédrale de Nantes, soumis à résidence obligatoire au sein de la congrégation, ne surprend d'ailleurs pas les fidèles. "Cela correspondait bien au type de personne qu'il était."

Avant de s'installer en Vendée, Olivier maire a grandi et suivi sa scolarité à Besançon, indique France Bleu qui précise que ses parents, âgés de plus de 80 ans, et son frère Jérôme habitent toujours la capitale comtoise.

Un homme apprécié

En tant que membre de la communauté des missionnaires montfortains, Olivier Maire faisait partie de ces "hommes qui ont toujours essayé de faire le bien", selon le président LR du conseil départemental de Vendée. Sur franceinfo, Alain Lebœuf a du mal à comprendre ce lundi "comment des faits comme ceux-là peuvent encore se produire dans une communauté aussi tranquille". "Il portait jusque dans les traits de son visage la générosité et l'amour de l'autre", décrit de son côté Emmanuel Macron sur Twitter.