Une élève de 18 ans en garde à vue à Tourcoing, soupçonnée d'avoir porté des coups à une enseignante

Une élève de 18 ans a été placée en garde à vue lundi soir, soupçonnée d'avoir porté des coups à une enseignante du lycée Sévigné de Tourcoing (Nord), a appris mardi 8 octobre France Bleu Nord de source policière. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'enseignante en sciences techniques médico-sociales (STMS) a demandé à cette élève d'enlever son voile religieux qu'elle venait de mettre avant de quitter le lycée, ont appris de sources policières France Bleu Nord et franceinfo. Toujours selon ces sources, l'élève a refusé et est sortie du lycée, suivie par l’enseignante qu’elle a bousculée et giflée et à qui elle a donné des coups.

L'élève s'est enfuie et a finalement été interpellée chez elle, peu avant 19 heures lundi, puis placée en garde à vue. De source policière à franceinfo, elle n'est pas connue de la justice. L'enseignante a porté plainte.

Pas de cours mardi

Mardi matin les enseignants du lycée se sont réunis à la suite de ces faits, a appris France Bleu Nord auprès de l'équipe éducative. L'enseignante agressée n'était pas présente au lycée. Les professeurs exercent leur droit de retrait, il n'y a donc pas de cours ce mardi dans l'établissement. À ce stade, le rectorat confirme à France Bleu Nord qu'un incident s'est produit dans l'établissement lundi mais sans donner de précision.

La ville de Tourcoing confirme elle aussi la survenue d'un incident. Doriane Bécue, la maire de la ville, réagit dans un communiqué de presse à France Bleu Nord. "Je condamne vivement les violences subies par l’enseignante du lycée Sévigné à Tourcoing alors qu’elle faisait respecter le principe de laïcité auprès d’une élève", écrit-elle. "L’école est le lieu de la transmission des valeurs républicaines et nous devons tous soutenir nos enseignants face à cet acte inacceptable", poursuit-elle, "avec l’équipe municipale, nous sommes aux côtés de l’ensemble des enseignants, du personnel et de la direction de l’établissement. Ils ont notre total soutien".

Je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu’elle faisait simplement respecter la laïcité - notre bien commun - a été frappée par une élève. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 8, 2024

Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, député du Nord et ancien maire de Tourcoing a également réagi sur le réseau social X : "Je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu’elle faisait simplement respecter la laïcité - notre bien commun - a été frappée par une élève. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même", a-t-il commenté.