Un parc d'attractions s'excuse après avoir refoulé un enfant atteint d'une leucémie

"J'ai appelé cet après-midi la maman d'Alym Ould Teibe et je me suis excusé. Je lui ai dit qu'elle serait bien accueillie, elle et son enfant, s'ils voulaient revenir au parc", a déclaré à l'AFP Gilles Campion, directeur du Parc Saint-Paul.

Une photo d'Alym devant l'entrée du parc Saint-Paul, samedi 21 avril 2018. (AVEC ALYM, DEVENEZ VEILLEUR DE VIE / FACEBOOK)