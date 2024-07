Un important éboulement s'est produit en Isère près de Rovon non loin d'une départementale, une cellule de crise mise en place

(FIORA GARENZI / HANS LUCAS via AFP)

Un important éboulement s'est produit, jeudi 25 juillet, sur la commune de La Rivière, près de Rovon à l'ouest de Grenoble en Isère, non loin d'une départementale, rapporte France Bleu Isère. L'éboulement a eu lieu vers 19h au niveau de la carrière de la Rivière, près de la départementale 1532, en bordure du massif du Vercors.

Selon France Bleu Isère, un premier éboulement a eu lieu jeudi en début d'après-midi, puis un second très important vers 19 heures. Selon certains secouristes qui se sont rendus sur place, "le tas de gravats atteint 20 mètres par endroits" et représentent des milliers de mètres cubes de terre. La route touchée est coupée sur au moins 300 mètres. Les géologues essaient de comprendre d'où proviennent les mouvements qui ont amené au glissement de terrain.

"C'est une mini montagne qui a traversé la départementale", témoigne le maire de La Rivière Raymond Rolland. La départementale 1532, qui rejoint Valence, "est très empruntée", souligne le maire. Il n'y a pas d'habitation dans ce secteur, précise l'élu.

Sur les images obtenues par France Bleu Isère, on peut voir un pan entier de la montagne se décrocher. L’électricité a été coupée sur plusieurs quartiers des communes de Saint-Gervais et de Vinay, selon la préfecture de l'Isère. La départementale 1532 est coupée aux embranchements de la RD45 au Nord, au niveau de Saint-Quentin-sur-Isère, et de la RD518 au Sud, à Saint-Romans.

Le Sdis de l’Isère a mobilisé une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 5 cinq équipes cynophiles sont présentes sur place à la recherche de potentielles victimes, ajoute la préfecture. Les services de Restauration de terrains de montagne (RTM) sont aussi sur place. On ne sait pas encore s'il y a des blessés. Le responsable de la carrière de La Rivière est également sur les lieux de la catastrophe ce jeudi soir. Il doit s'assurer que les employés de l'entreprise ont quitté les lieux aux alentours de 16 heures jeudi. La préfecture de l'Isère a déclenché une cellule de crise et invite à éviter le secteur.