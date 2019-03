Tuerie du Musée juif de Bruxelles : le Français Mehdi Nemmouche déclaré coupable

La peine du jihadiste sera déterminée vendredi. Il encourt la perpétuité.

Ses dénégations n'ont pas été retenues. Le jihadiste français Mehdi Nemmouche a été déclaré, jeudi 7 mars, coupable des quatre "assassinats terroristes" commis le 24 mai 2014 au Musée juif de Bruxelles. La cour d'assises belge devant laquelle il comparaissait depuis deux mois a également jugé son co-accusé Nacer Bendrer "co-auteur" de la tuerie. Les peines, qui pourraient aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, devraient être annoncées vendredi.

La présidente de la Cour Laurence Massart lit en détail les motivations de ce verdict. Elle cite les différentes preuves sur lesquelles les juges et jurés se sont fondés pour établir leur décision : téléphonie, traces ADN, vidéos de revendications, etc. #Nemmouche @franceinfo — Mathilde Lemaire (@MathildeL75) 7 mars 2019

A l'énoncé de ce verdict de culpabilité, Mehdi Nemmouche, 33 ans, est resté impassible, le regard dans le vide. Mardi, il avait nié être l'auteur de l'attentat et avait affirmé avoir été "piégé". "L'existence d'un piège n'est pas avancée avec suffisamment de vraisemblance et de crédibilité et doit donc être écartée", lui a répondu la cour.

La thèse du complot/ piège dans lequel serait tombé Mehdi #Nemmouche n'est absolument pas parue crédible à la Cour. (complot ourdi par des agents iraniens qui auraient ciblé des espions israéliens selon ses avocats) @franceinfo — Mathilde Lemaire (@MathildeL75) 7 mars 2019

L'accusation, pour qui cette tuerie antisémite est le premier attentat commis en Europe par un combattant de retour de Syrie, avait requis la condamnation des deux hommes, anciens compagnons de détention dans le sud de la France en 2009-2010.