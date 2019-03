Eurozapping : le procès Nemmouche se poursuit en Belgique, une taxe pour visiter Venise

L'avocat de Medhi Nemmouche, auteur présumé de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles en mai 2014, clame l'innocence de son client. Même les journalistes otages qui ont reconnu Nemmouche sont accusés de mentir. Les parties civiles n'en reviennent pas : "On a assisté à une plaidoirie hallucinante, délirante, complètement incohérente", analyse Me Michèle Hirsch.

En Suède, les vêtements qui sentent le tabac ne sont plus autorisés dans les hôpitaux. Il faut donc maintenant se changer avant de sortir fumer. "C'est exagéré, on n'est pas dans une salle enfumée, on est dehors", déclare Birgitta Edström, employée de l'hôpital de Sundsvall.

Musique et bières pendant six jours

En Italie, la municipalité de Venise a voté une taxe pour les touristes qui entrent dans la ville. "Venise n'est pas un musée. Non seulement ça ne va pas faire baisser le nombre de touristes, mais en plus ils vont se croire tout permis parce qu'ils ont payés", estime Alessandro Bressanello, acteur vénitien.

À Cologne en Allemagne, la journée des femmes marque le début du carnaval. Elles ont investi la ville. Pendant six jours, le monde va tourner au rythme de la musique et des bières.

