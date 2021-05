Dordogne : "Je savais très bien qu'il n'allait pas lever les bras avec son drapeau blanc", déplore le frère du forcené

Il s'y "attendait un peu" : "Connaissant mon frère, ça se termine rarement bien", a confié lundi 31 mai à France Bleu Périgord le frère de Terry Dupin, le forcené finalement interpellé lundi en Dordogne, après 36 heures de traque autour du village du Lardin Saint-Lazare. Il a été gravement blessé par balle lors d'un tir de riposte du GIGN. "Je savais très bien qu'il n'allait pas lever les bras avec son drapeau blanc", a poursuivi le frère de l'interpellé. Terry Dupin a été pris en chasse après avoir tiré sur des gendarmes, à la suite d'une violente visite au domicile de son ex-femme, dimanche. Il a notamment été quatre fois condamné pour violences conjugales par le passé.

Pour son grand frère pourtant, le suspect n'est "pas du tout dangereux". Il serait même "doux comme un agneau". Selon lui, les enquêteurs "ont interrogé des personnes qui ne le connaissent pas", pour dépeindre de lui le portrait d'un homme aguerri, endurant et préparé à survivre dans la forêt. "Je ne sais pas d'où on sort tout ça !"

Le grand frère du fugitif neutralisé explique à France Bleu qu'il n'a "pas senti" que son cadet était "à la dérive". "C'est quelqu'un qui montre très peu ses émotions. Il m'a tenu à l'écart pour ne pas me blesser." Il explique ses actes par "un pétage de plombs". "Il avait dépassé le stade de la raison et de la peur. Je pense que c'est là qu'on devient dangereux. Si on appuie là où ça fait mal, il y a des gens que ça blesse et puis il y a des gens que ça blesse et que ça rend malheureux. Mon frère est de cette deuxième catégorie."