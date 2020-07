Tours : des parents vont être jugés pour avoir laissé leurs enfants de 3 et 5 ans seuls dans la voiture pendant des heures

Les enfants avaient été laissés seuls en plein soleil dans une voiture sur le parking d'un centre commercial à Serris, en Seine-et-Marne, samedi dernier. La police avait dû intervenir pour sortir les enfants.

Des parents vont être jugés en novembre à Tours pour avoir laissé leurs deux enfants de trois et cinq ans seuls dans une voiture en plein soleil pendant plusieurs heures, rapporte mercredi 22 juillet France Bleu Touraine.

L'homme, né en 1989, et sa compagne, née en 1994, et qui résident à Tours, vont comparaître devant le tribunal correctionnel pour "soustraction de parent à ses obligations légales au point de compromettre la santé et la sécurité de son enfant mineur". Ce délit est passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Les enfants sans énergie au bord de la perte de conscience

Ils avaient laissé leurs enfants seuls dans la voiture pendant plusieurs heures, en plein soleil, samedi après-midi sur le parking d'un centre commercial à Serris (Seine-et-Marne). Les policiers avaient dû intervenir pour sortir les enfants en brisant une vitre. Les forces de l'ordre “ont été surprises par la bouffée de chaleur qui s'est dégagée de la voiture”, a indiqué une source proche de l'enquête à franceinfo.

Les enfants ne pleuraient pas, ils étaient sans énergie au bord de la perte de conscience, a également précisé cette source. Lorsque le père est arrivé, il a râlé parce qu'on avait brisé la vitre de sa voiture. Les parents déclarent avoir laissé les enfants seuls dans la voiture parce qu'ils étaient “insupportables”, a ajouté cette source.