Trois proches du jihadiste français Rachid Kassim placés en garde à vue

Trois membres de l'entourage familial du jihadiste Rachid Kassim ont été interpellés dans le cadre d'une commission rogatoire et placés en garde à vue, a appris franceinfo de source judiciaire, mercredi. Rachid Kassim dans une vidéo publiée le 20 juillet 2016. (AFP)

Trois proches de Rachid Kassim ont été arrêtés et placés en garde à vue, lundi 15 et mardi 16 janvier, dans la Loire et en Côte d'Or, dans le cadre de l'information judiciaire sur le départ en Syrie du jihadiste français, a appris franceinfo de source judiciaire, mercredi 17 janvier 2018.

Des membres de l'entourage familial

Les interpellations de ces trois membres de l'entourage familial de Rachid Kassim ont été menées sur commission rogatoire. Leur garde à vue "vise à préciser la nature des relations qu'ils ont pu entretenir avec Rachid Kassim avant et après son départ" en Syrie, selon cette même source.

Originaire de Roanne, dans la Loire, Rachid Kassim est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs projets d'attentats en France. Selon les autorités françaises et américaines, tout porte à croire que le terroriste a été tué dans une attaque de drone le 8 février 2017, près de Mossoul, en Irak.