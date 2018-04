Policiers tués à Magnanville : six personnes interpellées et placées en garde à vue, dont une policière

Les investigations visent à préciser le rôle que ces personnes ont pu jouer dans l'assassinat des deux policiers, Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider à Magnanville en juin 2016, a appris lundi franceinfo de source judiciaire.

Six personnes, trois hommes et trois femmes, ont été interpellées lundi 9 avril dans la matinée et placées en garde à vue dans l'enquête sur l'assassinat de deux policiers en juin 2016 à Magnanville (Yvelines), a appris franceinfo de source judiciaire, après des révélations du Point. Les investigations visent à préciser le rôle que ces personnes ont pu jouer, indique cette source.

Une ancienne déléguée départementale d'Alliance arrêtée

Une policière, major de police des Yvelines et ancienne déléguée départementale du syndicat Alliance, fait partie des personnes placées en garde à vue, a indiqué à franceinfo une source proche du dossier, confirmant une information de L'Express. Ces interpellations ont eu lieu sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.

Le 13 juin 2016, Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider avaient été assassinés chez eux, sous les yeux de leur petit garçon par Larossi Abballa, un homme se revendiquant de Daech. Le tueur avait été abattu par le Raid. Trois personnes sont mises en examen dans le cadre de cette enquête.

Jean-Baptiste Salvaing était âgé de 42 ans et était commandant adjoint du commissariat des Mureaux dans les Yvelines. Sa compagne, Jessica Schneider, était elle âgée de 36 ans et était agent administratif d'un commissariat voisin.