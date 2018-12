Fusillade à Strasbourg : comment vont les blessés ?

Quel est l'état de santé des personnes blessées dans la fusillade survenue mardi 11 décembre au soir dans le centre-ville de Strasbourg (Bas-Rhin) ? "Selon les informations que nous avons pu recueillir auprès des médecins ce matin [mercredi 12 décembre], le pronostic vital de plusieurs des victimes serait toujours engagé. Des personnes blessées très grièvement, notamment par balle hier soir [lundi 10 décembre] par l'assaillant. Selon le dernier bilan, on compterait six personnes blessées très gravement et une personne en état de mort cérébrale", indique la journaliste Caroline Arnold, en duplex depuis l'hôpital de Hautepierre, à Strasbourg.

Le plan blanc déclenché dans les hôpitaux

"Des blessés qui ont été très rapidement pris en charge dans plusieurs hôpitaux de la ville, notamment aux urgences de l'hôpital de Hautepierre. Des hôpitaux placés en plan blanc pour mobiliser l'ensemble des médecins et du personnel soignant", ajoute-t-elle. France 2 a pu interroger le chef des urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Pascal Bilbault, qui a coordonné les soins d'une partie des blessés. Il fait état de "beaucoup de victimes en urgence absolue, qui ont été opérées. Ils sont dans les services de réanimation. Leur pronostic vital est engagé. Il y a une majorité d'urgences absolues, les deux tiers, en gros, et un tiers d'urgences relatives", énumère-t-il.

