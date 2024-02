Attentat du marché de Noël de Strasbourg : les victimes témoignent

Le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg s'ouvre, jeudi 29 février. Les victimes témoignent de cette nuit qui a changé leur vie.

Le 11 décembre 2018, Vanina et Fabrice Reysz sortaient en famille au marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin), avant que celui-ci ne soit victime d'une attaque terroriste. "Je vois une ombre qui passe devant moi, il se retourne et il me tire dans le visage. J'avais mal et je perdais beaucoup de sang", se souvient Fabrice Reysz, rescapé de l'attentat. Hospitalisé dans un état critique, il a été sauvé par les médecins, qui ont réussi à extraire la balle de sa nuque après des heures d'opération.

Tout a basculé en quelques secondes

Six ans après le drame, il a presque pu retrouver sa vie d'avant, mais le traumatisme est toujours présent. "Dans notre malheur, on a eu de la chance, on était une famille de quatre et on est toujours quatre", assure Vanina Reysz. Ensemble, ils seront présents au procès de l'attentat de Strasbourg pour témoigner, raconter l'histoire de cette nuit glaciale où leur vie a basculé en quelques secondes.