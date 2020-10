Samuel Paty : la nation rend hommage à l'enseignant

Dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris, temple du savoir et de la connaissance, un hommage national a été rendu à Samuel Paty, un enseignant victime du terrorisme, mercredi 21 octobre. Il avait 47 ans, défendait l'école publique, les valeurs républicaines et laïques et la liberté d'expression. Une chanson de U2, choisie par la famille, résonne dans la Sorbonne. L'assassinat de Samuel Paty a bouleversé la France.

Macron dénonce "les lâches qui ont livré l'enseignant aux barbares"

Entre les statuts de Louis Pasteur et de Victor Hugo, l'un de ses amis, professeur lui aussi, s'avance. Ses mots sont ceux d'un texte de Jean Jaurès dédié aux instituteurs et aux institutrices. Intense émotion, aussi, lorsque résonne une lettre d'Albert Camus à son instituteur, que l'écrivain a écrite après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Le texte est lu par une élève. Enfin, Emmanuel Macron a tenu un discours dans lequel il a dénoncé "les lâches qui ont livré l'enseignant aux barbares". Le chef de l'État a remis la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant.