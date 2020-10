"Nous sommes tous profs" : Brigitte Macron écrit une lettre d'hommage à Samuel Paty

L'épouse du président, cas contact d'une personne contaminée au Covid-19, ne pourra pas participer à la cérémonie d'hommage à l'enseignant mercredi.

"Aujourd'hui avec vous nous sommes tous profs." Brigitte Macron, ancienne enseignante de français, a rendu hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), dans une lettre confiée au Parisien (article abonnés), mardi 20 octobre.

"Etre prof (...) c'est transmettre et anticiper (...) C'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place (...) C'est développer l'esprit critique [des élèves] pour les rendre libres", écrit-elle. "Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez", poursuit l'ancienne professeure de lycée.

L'épouse du président, cas contact d'une personne contaminée au Covid-19, ne pourra pas participer à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty mercredi dans la cour d'honneur de la Sorbonne. "Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, elle observera une période d'isolement de sept jours", a indiqué lundi son entourage.