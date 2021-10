Hommage à Samuel Paty : un collégien crie "Allah Akbar" à Valence, le parquet demande le placement en détention provisoire de son père

L'homme qui a menacé d'incendier le collège Jean Zay de Valence (Drôme), lundi, a été présenté au procureur de la République mercredi 20 octobre, après 48 heures de garde à vue. Le parquet de Valence demande son placement en détention provisoire et une comparution immédiate pour "menaces de mort sur personnes chargées d'une mission de service public" et "menaces d'atteintes aux biens publics". C'est désormais au juge des libertés et de la détention (JLD) de statuer.

Une bible, deux livres salafistes, un nunchaku, un sabre, une canne épée et 11 500 euros ont été retrouvés au domicile de cet homme âgé de 43 ans qui n'était pas connu des services en charge du suivi de la radicalisation. Selon une expertise psychiatrique, il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique ni de troubles de la personnalité malgré un potentiel impulsif. Il est donc considéré totalement responsable de ses actes et ne les a d'ailleurs pas contestés en garde à vue. Il explique s'être emporté face à la sanction prise à l'encontre de son fils.

Le père a exprimé son soutien à son fils

Vendredi, le fils de cet homme, élève en classe de sixième au collège Jean Zay, avait été sanctionné d'un avertissement après avoir perturbé l'hommage à Samuel Paty en criant "Allah Akbar" pendant la cérémonie organisée en mémoire de l'enseignant assassiné l'année dernière par un terroriste. Contacté par téléphone par le chef d'établissement, le père a d'abord soutenu son fils âgé de 11 ans avant de venir sur place lundi et de proférer des menaces puis d'être interpellé. Les faits d'apologie du terrorisme n'ont finalement pas été retenus par le procureur de Valence puisque ses propos n'avaient pas été tenus dans un cadre public.