DIRECT. Professeur décapité : des contrôles menés contre les auteurs de messages de soutiens à l'assassin de Samuel Paty

: L'Elysée fait savoir que "des procédures" de police ou de gendarmerie, comme des convocations ou des perquisitions, auront lieu dès aujourd'hui à l'encontre des auteurs de messages de soutien au terroriste de Conflans. La plateforme de signalement Pharos a permis d'identifier 80 messages à ce stade.

: Sans attendre le projet de loi contre l'islam radical, l'exécutif promet de lancer, cette semaine, un "plan d'action" contre "les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés" qui propagent des appels à la haine et à la violence. Des "mesures appropriées" seront prises contre certaines associations.

: "La peur va changer de camp", a affirmé Emmanuel Macron, cité par ses services, à l'issue du Conseil de défense d'hier soir. "Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays", a-t-il martelé, en demandant au gouvernement "qu'on passe rapidement à l'action".

: Voici les titres de ce petit matin :



• A l'issue d'une journée marquée par de nombreux rassemblements en mémoire de l'enseignant Samuel Paty, l'Elysée a promis, hier soir, un renforcement de la sécurité devant les établissements scolaires et des "actions concrètes" contre les auteurs de messages de haine.



• Face à la multiplication des cas, l'Italie a dévoilé de nouvelles restrictions sanitaires pour freiner la propagation de l'épidémie. Les squares pourront être fermés dès 21 heures, le télétravail sera étendu et les restaurants devront respecter un nouveau protocole.



• A une semaine d'un référendum historique sur un changement de Constitution, des dizaines de milliers de Chiliens se sont rassemblés, hier, à Santiago, pour commémorer le premier anniversaire du début de la contestation sociale dans le pays.



• Un derby du Nord à huis clos et à sens unique : Lille a écrasé son grand rival Lens (4-0) en match de clôture de la septième journée de Ligue 1 et s'est emparé de la tête du championnat.