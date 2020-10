Des mineurs poursuivis pour complicité de terrorisme, une première

Dans le passé, des mineurs ont déjà été mis en cause dans des projets d'attentat terroriste, mais contrairement à l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre, ils avaient sciemment participé à des projets terroristes. L'exemple le plus criant est celui raté de Notre-Dame de Paris, en 2016. Deux femmes garent une voiture à proximité de la cathédrale. C'est un échec. L'une d'elles se réfugie chez sa complice, et c'est là que la fille de 16 ans entre en scène et prévient sa mère par téléphone que les forces de l'ordre sont en bas de l'immeuble. Mais les femmes seront arrêtées.

Des mineurs en Syrie

Il existe également des cas où des mineurs sont directement impliqués. En 2019, quatre personnes sont arrêtées, soupçonnées d'avoir voulu attaquer l'Élysée et un commissariat de banlieue parisienne. La plus jeune personne impliquée a 17 ans et est déjà connue des services de renseignement. Elle voulait fuir en Syrie. Au total, ils sont plus de 550 à avoir rejoint la Syrie depuis 2014. Ils partent avec leurs parents ou sont embrigadés sur les réseaux sociaux. L'application TikTok est également de plus en plus prisée par l'État islamique. Enfin, un mineur est parti avec des adultes, c'est le cas de Ryan, âgé de 11 ans, devenu un "enfant bourreau".