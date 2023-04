Assassinat de Samuel Paty : le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées

Plus de deux ans après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le parquet national antiterroriste demande que quatorze personnes soient jugées. Le Pnat demande que l'infraction la plus grave, "complicité d'assassinat terroriste", soit retenue pour deux amis du terroriste.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) demande, vendredi 7 avril, que quatorze personnes soient jugées après l'assassinat le 16 octobre 2020 de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité par un islamiste radicalisé, a appris franceinfo de source proche du dossier. Le Pnat demande que l'infraction la plus grave, "complicité d'assassinat terroriste", soit retenue seulement pour deux amis de l'assaillant Abdoullakh Anzorov. Le parquet antiterroriste requiert également les assises pour six autres adultes pour "association de malfaiteurs terroriste".

>> Assassinat de Samuel Paty : le professeur ressentait "une vive inquiétude", selon les derniers éléments de l'enquête

Sur ces quatorze personnes, huit sont majeurs, selon les informations de franceinfo. Deux seulement seront donc jugées pour "complicité d'assassinat", alors que jusqu'alors, dix étaient mises en examen pour ce chef. Le parquet antiterroriste requiert que ces deux personnes soient jugées, l'une pour avoir acheté l'arme et avoir conduit le terroriste sur les lieux, le second pour avoir recherché l’arme.

Parmi les huit majeurs, le Pnat demande donc que six soient jugés pour "association de malfaiteurs terroriste", dont Brahim Chnina, le père de la collégienne exclue, qui avait appelé à se mobiliser contre l'enseignant dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le parquet demande également que six mineurs soient jugés, cinq pour "association de malfaiteurs", un délit, et une pour "dénonciation calomnieuse".

Dix mises en examen pour "complicité d'assassinat terroriste"

Dans ce dossier, 14 personnes étaient jusqu'alors mises en examen, dont 10 pour "complicité d'assassinat terroriste", trois pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et une pour "dénonciation calomnieuse". Six d'entre eux sont en détention provisoire.

Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, âgé de 47 ans, avait été poignardé puis décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d'origine tchétchène, tué peu après par la police. L'homme de 18 ans, radicalisé, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Dans un message audio en russe, il avait revendiqué son geste en se félicitant d'avoir "vengé le prophète".