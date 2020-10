Assassinat de Samuel Paty : Jean-Michel Blanquer détaille l'hommage rendu à l'enseignant dans l'Education nationale le 2 novembre

Dans le secondaire, où enseignait le professeur d'histoire-géo, le jour de la rentrée sera notamment l'occasion d'une réaffirmation des "principes de l'école et de la République".

La quasi-totalité des élèves de France feront leur rentrée lundi 2 novembre, à l'issue des vacances de la Toussaint, et plus de deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, le 16 octobre, alors qu'il quittait le collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Un hommage lui sera rendu dans les établissements scolaires le 2 novembre. Jean-Michel Blanquer, en a détaillé les modalités dans le JDD, dimanche 25 octobre.

Minute de silence et lecture de Jaurès

Dans le secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, la journée se décomposera en trois temps, explique le ministre de l'Education nationale. Une première phase permettra aux enseignants de se préparer, "ce qui décalera un peu l'horaire de rentrée des élèves". Un deuxième temps, avec les élèves, sera dédié à la réaffirmation des "principes de l'école et de la République".

Enfin, une troisième étape réunira, dans la cour, élèves, professeurs et "partenaires de l'école" pour une minute de silence et la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès. Des extraits de ce texte - accessible en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France - avaient déjà été lus lors de l'hommage national à Samuel Paty, le 21 octobre.

A l'école primaire, il y aura aussi "un temps pédagogique", dont les modalités doivent être discutées avec les syndicats. Une minute de silence sera organisée à l'école élémentaire, indique Jean-Michel Blanquer, mais pas en maternelle, où les élèves participeront à un simple "temps calme".

A La Réunion, seule région de France où la rentrée a lieu dès le 26 octobre, une minute de silence sera organisée à cette date, et les établissements participeront aussi à l'hommage du 2 novembre.

Blanquer promet un "cadre" pour défendre les "valeurs de la République"

Plus largement, Jean-Michel Blanquer promet "un cadrage clair et précis pour ne laisser aucun enseignant dans le flou", demandé par les syndicats, aussi bien pour la journée de la rentrée qu'à plus long terme. "Ce cadre, nous allons le construire ensemble pour le jour de la rentrée, mais aussi dans la durée, dans le sens d'un renforcement des valeurs de la République", poursuit-il.

Le ministre a par ailleurs assuré que "tous les problèmes liés à la laïcité et à la violence" devaient à l'avenir être signalés et appelé à "une prise de conscience collective". "Le problème vient aussi parfois des familles. Il faut donc retrouver cette règle d'airain : les parents ne se mêlent pas de pédagogie. Et toute agressivité d'un parent doit être suivie d'une réaction de l'institution", a-t-il prévenu.

Jean-Michel Blanquer a également indiqué qu'un rapport de l'inspection générale de l'Education nationale sur "l'enchaînement des faits" ayant mené à l'assassinat de Sameul Paty sera rendu "en début de semaine prochaine" et versé au dossier d'instruction.