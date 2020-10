Assassinat de Samuel Paty : horaire, lieu... Ce qu'on sait de l'hommage national prévu mercredi

Plusieurs jours après la décapitation du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), un hommage sera rendu mercredi 21 octobre à la Sorbonne, à Paris. "Un lieu extrêmement symbolique", constate le journaliste Guillaume Daret, en direct de la Sorbonne pour France 3. Et de développer : "La Sorbonne comme symbole de l'esprit des Lumières, de l'enseignement et du rayonnement culturel de la France. Un choix fait en accord avec la famille du défunt, précise l'Élysée."

Décorer à titre posthume de la Légion d'honneur

Pour rappel, le président Emmanuel Macron a reçu lundi 19 octobre les proches de Samuel Paty. "Demain, aux côtés du chef de l'État, il y aura bien sûr, le Premier ministre, les membres du gouvernement ou encore notamment les présidents des deux assemblées", explique Guillaume Daret qui rapporte qu'au cœur du discours d'Emmanuel Macron, on retrouvera les valeurs de l'école et de la République. Samuel Paty sera décoré à titre posthume de la Légion d'honneur et des Palmes académiques. L'hommage devrait débuter autour de 19 heures. Crise sanitaire oblige, le nombre de personnes qui pourront y assister sera en revanche limité.

Le JT

Les autres sujets du JT