Australie : un garçon de 15 ans arrêté après une attaque au couteau dans une église

En Australie, lundi 15 avril, un adolescent a blessé au couteau quatre personnes pendant une messe dans une église située dans le sud-ouest de Sydney, à Wakeley. Une attaque au couteau qui survient après celle menée samedi dans un centre commercial de Sydney.

Une attaque à l'arme blanche en Australie a fait quatre blessés, lundi 15 avril, dans une église de la communauté assyrienne. Les faits se sont déroulés dans le sud-ouest de Sydney, à Wakeley. Un adolescent de 15 ans a été interpellé. La police a qualifié l’attaque de terroriste et d'acte d'extrémisme religieux. Le jeune homme était connu des services de police. Les victimes, tous des hommes, souffrent de blessures ne menaçant pas leur vie.

Des fidèles sont intervenus

Selon une retransmission en direct du service religieux, un jeune homme habillé de noir s'est approché de l’autel pour frapper un évêque avec un couteau. Un certain nombre de fidèles se sont précipités pour apporter leur aide et maîtriser l’assaillant en attendant l’arrivée de la police. Cette attaque au couteau est survenue quelques jours après celle menée samedi dans un centre commercial, et qui a fait six morts et plusieurs blessés, déjà à Sydney.