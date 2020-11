VIDEO. Attentat de Nice : une messe en mémoire des victimes au sein de la basilique attaquée

La basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice (Alpes-Maritimes), s'est à nouveau illuminé, dans la soirée du dimanche 1er novembre. L'édifice a retrouvé ses paroissiens trois jours après l'attentat qui y est survenu. Des fidèles, des proches et quelques élus sont venus se recueillir lors de l'hommage religieux. Pour des raisons sanitaires, l'assistance était limitée à 150 personnes ; nombreux sont les Niçois à l'extérieur, massés autour des barrières.

Un rite dit "de réparation"

Ils tenaient à être présents, certains connaissaient les victimes. "C'est terrible, souffle une paroissienne qui connaissait le sacristain, Vincent Loquès, ainsi que sa famille. On pense beaucoup à lui". Après l'offense faite dans le lieu profané, un rite dit "de réparation" a été célébré dans l'église, plongée dans le silence et la pénombre, avant que les pierres de la basilique et les paroissiens soient aspergés d'eau bénite.







