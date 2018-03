VIDEO. Non, ces politiques n'ont pas vraiment eu un fou rire pendant l'hommage à Arnaud Beltrame

La France a rendu un hommage solennel au colonel Arnaud Beltrame, mercredi 28 mars. Au cours d'une cérémonie aux Invalides (Paris), toutes les forces politiques et de nombreux citoyens se sont réunis en sa mémoire. Mais un détail a gêné certains internautes. D'après eux, des personnalités politiques invitées à l'hommage auraient ri pendant la cérémonie. "Clémentine Autain, la députée [de La France insoumise] qui rit dans les cérémonies d'hommage", a ainsi dénoncé le trésorier du Front national, Wallerand de Saint Just, sur Twitter. "Castaner et Griveaux [de La République en marche] qui se marrent le jour de l'hommage (...). J'ai honte pour la France", ajoute un autre.

.@Clem_Autain @FranceInsoumise la députée qui rit dans les cérémonies d'hommage pic.twitter.com/UmGQuAto6r — W. de SAINT JUST (@wdesaintjust) 28 mars 2018

Simplet Castaner et Grivaux qui se marrent le jour de l hommage du Colonel Beltrame. J ai honte pour la France!!! pic.twitter.com/SpKAphrUlS — LE HAUT SAVOYARD (@elmrey2006) 28 mars 2018

Mais les choses se sont-elles vraiment passées ainsi ? Pas vraiment... Ce n'était pas un fou rire, mais plutôt un sourire échangé entre les politiques et ce, bien avant le début de la cérémonie et le discours d'Emmanuel Macron, comme le montrent les images.