DIRECT. Attaques terroristes dans l'Aude : regardez la cérémonie d’hommage national au gendarme Arnaud Beltrame

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron préside, mercredi 28 mars, dans la cour des Invalides à Paris, la cérémonie d’hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, assassiné vendredi par le tueur jihadiste Radouane Lakdim. A cette occasion, France 2 bouleverse ses programmes et propose une émission spéciale présentée par Julian Bugier, que vous pouvez également voir sur notre site franceinfo.fr.

L'hommage de la France. La cérémonie, ouverte au public, se déroulera en présence de la famille du gendarme et des familles des victimes des attaques terroristes de Carcassonne et Trèbes. L'éloge funèbre sera prononcé par Emmanuel Macron, qui élèvera Arnaud Beltrame au grade de colonel, à titre posthume. Vendredi, le chef de l'Etat avait salué le courage de l'officier de 44 ans, qui "a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens".

Tombé en héros. Lors d'une prise d'otages dans un supermarché Super U de Trèbes (Aude) qui avait déjà fait deux morts, le lieutenant-colonel Beltrame s'était livré à la place d'une femme que l'assaillant avait prise comme bouclier. Le jihadiste Radouane Lakdim a été abattu par les forces de l'ordre. Grièvement blessé par l'assaillant, Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi.

Une minute de silence. En France, un autre hommage est prévu à 10 heures dans toutes les gendarmeries, commissariats et préfectures et les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. Dans les établissements scolaires, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a demandé "un moment de recueillement", accompagné d'un temps d'échange entre professeurs et élèves.