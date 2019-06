La "Médaille de reconnaissance" décernée à 137 victimes de terrorisme

Cette médaille concerne des victimes de huit actes terroristes commis en France et quatorze à l'étranger depuis 2011, dont des victimes étrangères. Celles des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis et du 14 juillet 2016 à Nice sont les plus représentées.

Des bougies et des fleurs sur le Promenade des Anglais à Nice (Alpes-Maritimes) déposées en hommage aux victimes de l'attaque du 14 juillet 2016. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)