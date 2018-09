Emmanuel Macron annonce la création d'un "musée mémoriel" pour les victimes du terrorisme

L'annonce a été faite par le chef de l'Etat lors de la cérémonie annuelle d'hommage aux victimes du terrorisme, mercredi aux Invalides.

A l'occasion de la 19e cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, mercredi 19 septembre, aux Invalides, à Paris, Emmanuel Macron a annoncé la mise en chantier d'un "musée mémoriel" en hommage à ces victimes.

Durant cet événement, organisé par l'Association française des victimes du terrorisme et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, Emmanuel Macron a également annoncé la création, d'ici la fin de l'année, d'un "Centre national de ressources et de la résilience" (CNRR), chargé d'améliorer la prise en charge des victimes, quelle que soit l'origine du traumatisme. Selon un communiqué de l'Elysée, le CNRR sera localisé dans un centre hospitalo-universitaire, au sein de l'une des dix unités spécialisées dans la prise en charge du psycho-trauma.

Le président de la République a également affirmé que la prise en charge des victimes françaises à l'étranger serait renforcée, ainsi que la création d'une "commémoration, hommage de la nation aux victimes du terrorisme", dont la date fera l'objet d'une concertation avec les associations.