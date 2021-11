Procès du 13-Novembre : le témoignage de François Hollande

L'escorte est celle d'un ancien président de la République, mais c'est en simple témoin que François Hollande s'est présenté à la barre du procès des attentats du 13-Novembre. Ses premiers mots seront pour les victimes : "Ce témoignage, je le dois à toutes les victimes et à toutes les familles. Je le dois aussi à ceux qui ont survécu, et qui vivent chaque jour avec, dans leur chair et leur tête. Ceux qui vivent avec le souvenir de cette nuit d'horreur".



Les assaillants accusaient François Hollande

François Hollande est ensuite interrogé par les avocats des victimes. Ce dernier aurait-il sous-estimé la menace terroriste ? "Nous n'avions pas l'information qui aurait été décisive pour empêcher les attentats du 13 novembre. Les individus, nous les connaissions, mais nous ne pouvions pas imaginer qu'ils étaient prêts à agir", ajoute l'ancien chef de l'État. Au Bataclan, le soir du drame, les assaillants accusent François Hollande. Ils disent se venger des frappes françaises en Syrie.